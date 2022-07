Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: über das Wochenende mehrere Fahrräder weggekommen

Freiburg (ots)

Von Donnerstag, 30.06.2022, bis Sonntag, 03.07.2022, wurden der Polizei bislang sechs Fahrraddiebsstähle sowie zwei Diebstähle von E-Scootern gemeldet.

Von Donnerstag, 30.06.2022, auf Freitag, 01.07.2022, wurde aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße ein verschlossenes Mountainbike gestohlen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 400 Euro. Ebenso wurde im gleichen Zeitraum ein verschlossenes Pedelec der Marke Cube, Modell Kathmandu, aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses im Marktsteinweg gestohlen. Die Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

Am Freitag, 01.07.2022, in dem Zeitraum zwischen 19.20 Uhr und 19.50 Uhr, wurden zwei E-Scooter der Marke Xiomi gestohlen. Die E-Scooter standen verschlossen auf dem Fahrradabstellplatz vor einem großen Einkaufscenter in Friedlingen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 800 Euro.

In dem Zeitraum von Freitag, 01.07.2022, bis Samstag, 02.07.2022, wurde ein nicht verschlossenes Mountainbike der Marke Cube, Modell Attention SL von Unbekannten mitgenommen. Das Mountainbike stand vor einem Mehrfamilienhaus in der Turmstraße. Das Mountainbike wurde erst vor zwei Tagen für 1.000 Euro gekauft. In dem gleichen Zeitraum kam auch ein verschlossenes Fahrrad in der Straße "Zwölfthauen" weg. Hierzu liegen momentan noch keine weiteren Daten vor.

Am Samstag, 02.07.2022, in dem Zeitraum zwischen 18.00 Uhr, bis 22.15 Uhr, brachen Unbekannte das Schloss eines Trekkingbikes der Marke Triban auf. Das Trekkingbike war mit einem älteren Fahrrad zusammengeschlossen. Das ältere Fahrrad blieb zurück. Die Fahrräder standen vor einem großen Einkaufscenter in Friedlingen. Der Diebstahlschaden wird mit 500 Euro angegeben.

Ein Unbekannter nahm am Sonntag, 03.07.2022, in dem Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr, ein in der Müllheimer Straße, unverschlossen in einem Carport stehendes Fahrrad der Marke Stevens mit. Der Unbekannte fuhr wohl mit einem Fahrrad zu diesem Tatort, da ein Fahrrad der Marke Cube zurückgelassen wurde. Der Diebsstahlschaden beträgt etwa 1.800 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell