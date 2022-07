Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Toilettenbrand - 10000 Euro Schaden

Freiburg (ots)

Am Freitag, 01.07.2022, gegen 13:50 Uhr, hat es in der öffentlichen Toilette am Rathaus in Bonndorf gebrannt. Die angerückte Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Ein Abfallbehälter wurde zerstört, Decke und Wände der Toilette durch Ruß verunreinigt. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 10000 Euro. Das Papier im Abfallbehälter war in Brand geraten. Der Polizeiposten Bonndorf ermittelt (Kontakt 07703 9325-0).

