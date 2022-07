Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Mutmaßlich alkoholisierter Motorrollerfahrer liegt neben der Straße - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 01.07.2022, gegen 22:30 Uhr, ist der mutmaßlich alkoholisierte Fahrer eines Motorrollers neben der L 149 zwischen Glashof und St.Blasien regungslos in einem Gebüsch gefunden worden. Der verständigte Rettungsdienst konnte Entwarnung geben. Verletzungen hatte der 25-jährige nicht. Allerdings schien er deutlich alkoholisiert. Ein Alcomatentest ergab knapp 1,7 Promille. Eine Blutprobe folgte. Einen Führerschein für den kleinen Motorroller besaß der Mann nicht. Auch dürfte er den Schlüssel unbemerkt vom Besitzer an sich genommen haben, um damit eine Spritztour zu machen. Der Roller blieb fahrbereit. Personen, die das mutmaßliche Sturzgeschehen beobachtet haben oder denen der Rollerfahrer anderweitig aufgefallen war, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) zu melden.

