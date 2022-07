Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Brand rechtzeitig entdeckt - Herd beschädigt

Freiburg (ots)

Gerade noch rechtszeitig ist am Freitagabend, 01.07.2022, ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in einem Ortsteil von Görwihl entdeckt worden. Ein aufmerksamer Nachbar hatte gegen 20.30 Uhr Rauch aus der derzeit renovierten und unbewohnten Wohnung bemerkt. Zusammen mit einem Hausbewohner konnte das Feuer gelöscht werden. Kartons auf dem eingeschalteten Herd hatten gebrannt. Durch das Feuer wurde der neue Herd beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Görwihl übernommen.

