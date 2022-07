Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Fahrradfahrer verliert Kontrolle - verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 01.07.2022, hat ein Fahrradfahrer in Jestetten die Kontrolle verloren und sich beim folgenden Sturz verletzt. Gegen 18:30 Uhr hatte der 54-jährige Radler in der Hohenkrähenstraße gebremst, um einem Pkw die Vorfahrt zu gewähren. Dabei überbremste er sein Fahrrad und stürzte über den Lenker auf die Straße. Er zog sich Gesichtsverletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Einen Radhelm hatte er an.

