Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (77/2022) Auf K 29 zwischen Obernjesa und Rosdorf trotz Überholverbotes vorausfahrenden PKW überholt - Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Kreisstraße 29 zwischen Obernjesa und Rosdorf Mittwoch, 9. Februar 2022, gegen 15.45 Uhr

GEMEINDE ROSDORF (jk) - Weil sie am Mittwochnachmittag (09.02.22) gegen 15.45 Uhr auf der K 29 zwischen Obernjesa und Rosdorf (Landkreis Göttingen) im Überholverbot trotz Gegenverkehrs einen vorausfahrenden PKW überholt haben soll, hat die Polizei in Friedland Ermittlungen gegen eine Autofahrerin aus dem Landkreis eingeleitet. Der Vorgang soll sich zwischen dem Kreisel "Niedernjesa" und dem Wartbergkreisel (Höhe Biogasanlage) in Fahrtrichtung Rosdorf ereignet haben.

Der überholte Autofahrer gab an, dass er seinen Wagen stark abbremsen musste, um dem VW Golf ein Wiedereinscheren zu ermöglichen und damit einen Zusammenstoß mit dem herannahenden Gegenverkehr zu verhindern. Der Fahrer oder die Fahrerin eines in diesem Moment entgegenkommenden PKW habe bereits die Lichthupe betätigt.

Die Polizei in Friedland bittet Zeugen, sich unter Telefon 05504/937900 zu melden.

