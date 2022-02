Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (76/2022) Beim Ein-oder Ausparken BMW touchiert und abgehauen - Polizei Hann. Münden sucht Zeugen für Unfallflucht

Göttingen (ots)

Hann. Münden, August-Natermann-Platz

Dienstag, 8. Februar 2022, zwischen 07.00 und 09.55 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Auf dem Parkplatz am "August-Natermann-Platz" in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) hat ein unbekannter Autofahrer (oder eine -fahrerin) am Dienstagmorgen (08.02.22) vermutlich beim Ein-/oder Ausparken einen schwarzen 1er-BMW am Kotflügel beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Unfall passierte in der Zeit zwischen 07.00 und 09.55 Uhr. Von dem Verursacher fehlt jede Spur. Bei dem gesuchten Wagen muss es sich aufgrund vorgefundener Lackreste um ein weißes Auto handeln.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell