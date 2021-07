Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen, Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Giesen (OT Hasede), Kampstraße (Mü)

Am 28.07.2021 zwischen 08:00 und 16:00 Uhr wurde in der Kampstraße der ordnungsgemäß geparkte Mazda eines 34-jährigen Sarstedters beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den vorderen linken Kotflügel des Mazdas und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle ohne die Art seiner Beteiligung oder seine Personalienfeststellung zu ermöglichen. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 05066-985-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell