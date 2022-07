Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Lauchringen/Albbruck: Zeugensuche nach Verkehrsunfällen

Freiburg (ots)

Zu drei Verkehrsunfällen sucht die Polizei Zeugen.

Am Freitag, 01.07.2022, gegen 11:45 Uhr, war eine 49 Jahre alte VW-Fahrerin in WT-Tiengen in der Hauptstraße in Höhe einer Gaststätte beim Rückwärtseinparken gegen den wartenden VW einer 56-jährigen Frau gestoßen. Die Schadensregulierung scheiterte, weshalb die Polizei nachträglich eingeschalten wurde. Ein Fußgänger hatte das Unfallgeschehen beobachtet. Dieser und auch andere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-0, zu melden.

Am Freitag, 01.07.2022, zwischen 18:50 Uhr und 19:10 Uhr, ist ein auf einem Discounter-Parkplatz in der Riedstraße in Lauchringen stehender Mercedes Vaneo beschädigt worden. Vermutlich beim Rangieren hatte ein unbekanntes Fahrzeug die hintere linke Schiebetüre am Mercedes touchiert. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Als Verursacherfahrzeug kommt ein zuvor nebenan abgestellter roter Audi mit auffälligen nachgerüsteten Nebelscheinwerfern und Aargauer Kennzeichen in Betracht. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

Am Sonntag, 03.07.2022, von 13:30 Uhr bis 19.15 Uhr, war ein VW Passat in der Badstraße in Albbruck am Straßenrand geparkt. In diesem Zeitraum stieß ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ausparken gegen den VW, flüchtete und hinterließ einen Schaden von rund 2000 Euro an diesem. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

