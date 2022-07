Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Gasflasche entzündet sich nach dem Grillen

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr wurde am Sonntag, 03.07.2022, gegen 17.10 Uhr, zu einer brennenden Gasflasche in die Färberstraße gerufen. Aus hier nicht bekannten Gründen entzündete sich nach dem Grillen das Gas am Kupplungsstück. Der Geschädigte zog die brennende Gasflasche vom Haus und einem Baum weg und warf diese in den Garten. Hierbei geriet eine Schaukel in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Im Anschluss wurde die Gasflasche noch heruntergekühlt. Es wurde niemand verletzt.

