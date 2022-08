POL-VIE: Willich-Anrath: Trickdieb bestiehlt Seniorin

Nettetal-Lobberich (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 12.00 Uhr und Montag, 08.30 h versuchten Unbekannte, in ein Haus auf der Brabanter Straße in Lobberich einzubrechen. Die Eingangstür hielt den Hebelversuchen jedoch stand, die Einbrecher gelangten nicht ins Haus. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die zentrale Rufnummer 02162/377-0 /wg (804) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

