POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 22.05.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen Aurich - Körperverletzung Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr kommt es in der Straße Ollbörg in Wiesens in einem Bus zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen insgesamt fünf männlichen Personen. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von vier Personen im Alter von 25 - 30 Jahren aus Ihlow und einem 33-jährigen Mann aus Aurich. Im weiteren Verlauf schlägt mindestens eine Person der 4er-Grurppe auf den 33-jährigen Mann ein, sodass dieser das Gleichgewicht verliert und aus dem Bus stürzt. Danach treten die vier Personen gemeinschaftlich auf das am Boden liegende Opfer ein. Das Opfer wird dadurch verletzt.

Südbrookmerland - Körperverletzung und Beleidigung Gegen 01:00 Uhr kommt es am Sonntagmorgen im Bereich einer Discothek an der Gewerbestraße kommt es zunächst zwischen einem 25-jährigen Mann aus Aurich und einem 18-jährigen Mann aus Südbrookmerland zu verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf beleidigt der 25-jährige Mann den 18-jährigen Mann, sodass dieser sich in seiner Ehre verletzt fühlt. Daraufhin schubst der 18-jährige Mann den 25-jährigen Mann und schlägt diesem mit der Faust in das Gesicht. Der 25-jährige Mann erleidet dadurch leichte Verletzungen und muss in der UEK Aurich behandelt werden.

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen Betrunkener tritt nach Polizeibeamte in Hage Am Samstag gegen 18:30 Uhr uriniert in Hage ein 43-jähriger Mann gegen die Hauswand einer Bäckerei und verhält sich auch verbal aggressiv in einem naheliegenden SB-Markt. Als er dort von zwei Mitarbeitern angesprochen wird, bedroht er diese und schlägt ihnen mit der flachen Hand mehrfach ins Gesicht, wodurch diese leicht verletzt wurden. Auch als Polizeibeamte vor Ort erscheinen, verhält er sich aggressiv. Als er daraufhin in Gewahrsam genommen werden soll, leistet er Widerstand und tritt mit seinen Füssen in Richtung der Beamten. Wobei ein Beamter im Gesicht und ein anderer am Schienbein leicht verletzt wird. Da der Beschuldigte erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es wurden mehrere Strafanzeigen gegen den Beschuldigten gefertigt.

Heckenbrand in Norden

Am Sonntag gegen 01.00 Uhr wird in Norden, Heffdammstraße, eine brennende Hecke festgestellt. Der Brand konnte durch Anwohner bzw. Feuerwehr gelöscht werden. Die Hecke wurde auf einer Länge von ca. 3 Meter beschädigt. Zeugen melden sich beim PK Norden unter Tel. 04931/9210.

Beleidigung bei der Unfallaufnahme

Am Samstag gegen 12.30 Uhr werden in Lütetsburg auf der Umgehungsstraße zwei Polizeibeamte in Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme, bei dem durch die Polizei eine Sperrung der Fahrbahn und Umleitung des fließenden Verkehrs durchgeführt wird, durch eine 57-jährige Pkw-Fahrerin mit Worten beleidigt und zur Unterstützung ihrer Worte zeigt sie den Beamten den ausgestreckten Mittelfinger. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Betrunkener Radfahrer

Sonntag um 03.40 Uhr befährt ein 33-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Molkereilohne in Norden. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Angetrunkener Pedelec-Fahrer stürzt in Uttum Am Samstag gegen 20.40 Uhr stürzt alleinbeteiligt ein 49-jähriger Pedelc-Fahrer auf der Cirkwehrumer Straße in Uttum und fällt mit dem Kopf gegen ein Zaunelement. Hierbei verletzt er sich erheblich und muss mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Bei der weiteren Überprüfung wird festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg- Pkw beschädigt In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Friedeburg in der Straße Tengerhörn ein Pkw beschädigt. An dem Pkw ist der Heckscheibenwischer verbogen worden. Zeugen die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund unter 04462-9110 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund- Zaun touchiert und davongefahren Am Samstagmittag gegen 13:10 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Wittmund in der Akazienstraße im Ortsteil Leerhafe. Hierbei touchierte eine Fahrerin eines Lieferfahrzeuges den Zaun des Geschädigten. Danach entfernte sie sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen die Hinweise auf die Verursacherin geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund unter 04462-9110 in Verbindung zu setzen.

