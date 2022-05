Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ladendieb in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 21. Mai, gegen 13 Uhr ist ein 22-jähriger Mann in einem Bekleidungsgeschäft an der Hindenburgstraße in der Gladbacher Innenstadt beim Ladendiebstahl aufgefallen - und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Der 22-Jährige versuchte, in einem präparierten Rucksack Herrenbekleidung im Wert von über 500 Euro aus dem Geschäft zu transportieren, ohne zu bezahlen. Dabei beobachtete ihn ein Ladendetektiv.

Da der Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und bereits häufiger in unterschiedlichen Städten polizeilich wegen Ladendiebstahl in Erscheinung getreten ist, nahm die Polizei ihn nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft fest. Der 22-Jährige wartet nun in Untersuchungshaft auf sein Strafverfahren. (km)

