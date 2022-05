Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher stiehlt Auto

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 22. Mai, ist ein Einbrecher in der Zeit zwischen 1 Uhr nachts und 8.30 Uhr am Morgen über ein offenes Fenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Grenzweg eingestiegen.

Der unbekannte Täter entwendete Bargeld, elektronische Geräte und den Schlüssel zu einem grauen Toyota Yaris - mit dem er davonfuhr.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161 290. (km)

