Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unbekannter Junge lässt sein Fahrrad in der Winzler Straße zurück

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, gegen 16:00 Uhr, teilte eine Zeugin mit, dass ein Mann mit einem Schäferhund hinter einem circa 10-12-jährigen Junge herlaufen würde und das Kind sichtlich Angst vor dem Mann hätte. Schließlich habe der Junge sein Fahrrad einfach zurückgelassen und sei davongerannt. Der Mann habe das Fahrrad aufgenommen und sei weggegangen. Aufgrund der Personenbeschreibung, schwarze Jacke, Ruck-sack, fast Glatze, Hund und Fahrrad, wurde der Mann in der Amalienstraße kontrolliert. Er schob ein Mountain-Bike, Bulls, Rockrider 340, Farbe: grün. Er gab an, dass das Fahrrad von einem Jungen zurückgelassen worden war und er sich "darum gekümmert" hat. Der Mann wurde als Beschuldigter belehrt, da der Verdacht besteht, dass er das Rad gestohlen hat. Er machte daraufhin keine weiteren Angaben. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Zeugen oder Hinweisgeber, insbesondere der Junge selbst, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

