Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Parkenden Wagen attackiert

Gescher (ots)

Mutwillig hat ein Unbekannter in Gescher die Heckscheibe und eine Seitenscheibe eines Wagens eingeschlagen. Das Fahrzeug hatte auf einem Pendlerparkplatz an der B525 in Höhe der Anschlussstelle zur A31 gestanden. Ein Zeuge hatte den Schaden am Dienstagmorgen entdeckt. Wann es zu der Tat kam, ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

