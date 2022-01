Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Haftbefehl vollstreckt

Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 20.01.2022, 11:20 Uhr

Ort: Ort in der VG ZW-Land. SV: Aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Zweibrücken wegen Kennzeichenmissbrauchs wurde ein 53-jähriger Mann an seiner Wohnanschrift verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken eingeliefert. Die Abwendung der Verhaftung durch Begleichen der Geldstrafe in Höhe von 4.000 Euro (200 Tagessätze a 20 Euro) gelang dem Mann nicht, so dass er den Weg ins Gefängnis antreten musste. Die Geldstrafe verringert sich mit jedem Tag in der JVA um 20 Euro. Ebenso kann die Haftdauer durch Zahlung von Teilbeträgen der Geldstrafe verkürzt werden. |pizw

