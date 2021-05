Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Mutwillige Sachbeschädigung an PKW durch Lackkratzen mit einem spitzen Gegenstand

Burgen (ots)

In der Nacht zum Freitag, 14.05.2021 kam zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw eines Touristen, indem die gesamte Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand verkratzt wurde. Da der geschädigte Tourist keinen weiteren Bezug zu Burgen hat, muss davon ausgegangen werden, dass sein Pkw willkürlich beschädigt wurde. Die der Fahrbahn abgewandte Beifahrerseite wurde wohl im Schutze der Dunkelheit beschädigt. Zu weiteren Sachbeschädigungen kam es nicht. Hinweise an Polizeiwache Brodenbach

