Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 30.01.2021, 11:30 Uhr - 12:30 Uhr. Ort: Zweibrücken, Geschwister-Scholl-Allee. SV: Ein grauer Citroen C4, der auf dem Parkplatz des Wirtshauses in Queraufstellung vorwärts eingeparkt war, wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Am Citroen entstand an der rechten Fahrzeugseite Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Unfalls. | pizw

