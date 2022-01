Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch am Bucheneck

Winzeln (ots)

Am Mittwoch, zwischen 16:00 Uhr und 19:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Bucheneck" ein. Die Terrassentür wurde aufgehebelt. Da offensichtlich nichts entwendet wurde und nur die Schränke dreier Räume im Erdgeschoß durchwühlt wurden, wird davon ausgegangen, dass der Täter gestört wurde und vom weiteren Vorhaben abließ. Der Sachschaden an der Tür wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

