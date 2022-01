Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Jahnstraße

Münchweiler (ots)

Ein in Höhe Jahnstraße 12 geparkter Peugeot Ion wurde am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr, von einem vorbeifahrenden dunklen Kleinwagen mit Pirmasenser Kennzeichen gestreift. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Kleinwagen einfach weiter. Am Peugeot entstand ein Streifschaden über die komplette Beifahrerseite. Die Schadenshöhe wird auf 2000 Euro geschätzt. Der verursachende Kleinwagen dürfte an der Fahrerseite ähnlich beschädigt sein. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell