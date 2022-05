Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pascal & Friends Benefiztour 3.0: Vier Polizisten fahren in ihrer Freizeit wieder für den guten Zweck eine non stopp-Radtour: 660 km - 5.000 Höhenmeter

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 26. Mai, ist es wieder soweit: In den frühen Morgenstunden werden sich vier Polizisten aus Mönchengladbach in ihrer Freizeit und auf eigene Kosten - in den Fahrradsattel schwingen und die vermutlich längste Vatertagstour des Jahres beginnen: In Gedenken an ihren Freund und Kollegen Pascal fahren sie für den guten Zweck eine Spendentour vom westlichsten zum südlichsten Zipfel Deutschlands: Vom Selfkant nach Oberstdorf.

Bereits zum dritten Mal stellen sich die Radler der Benefiztour - genauer Bernd Winkelhaus(38), Eric Block(60), Carsten Zechlin(51) und Guido Roßkamp(48) - dieser Herausforderung, die "Zipfel" vom Selfkant aus non stopp zu erradeln. Und sie hoffen, auch in diesem Jahr damit Gutes tun zu können.

Initialzündung der ersten Tour war ein trauriger Anlass. Ihr Freund und Kollege Pascal, ebenfalls Polizist in Mönchengladbach, verstarb im Alter von nur 48 Jahren. Mit ihm haben sie viel Zeit auf dem Rad verbracht und waren bereits mit ihm zusammen Teilnehmer so mancher Tour für den guten Zweck. In seinem Gedenken entstand die Idee für "Pascal & Friends".

Wie sie der Tour entgegen blicken? "Wir haben schon zweimal miteinander erfahren dürfen, wie hart so eine Tour ist. Aber auch, wie wir als Team funktionieren und einander immer wieder gegenseitig aus den Tiefs geholt haben, die jedem zwangsläufig bei einer solchen Tour begegnen. Das lässt einen letztendlich durchhalten", so Eric Block.

Bei den letzten beiden Touren konnten sie bereits jeweils rund 17.000 Euro an Spenden erradeln. Auch in diesem Jahr ist einer der Spendenempfänger die "Elterninitiative Kinderkrebsklinik Düsseldorf e.V.". Sie kümmern sich um die Kleinsten unserer Gesellschaft bei schweren Erkrankungen und um ihre Familien. Um ein wenig Licht und Farbe in diesen schwierigen "Alltag" zu bringen.

https://www.kinderkrebsklinik.de

Ebenso mit Spenden bedacht wird der Wünschewagen des ASB. Hier wird es Schwerstkranken ermöglicht, noch einmal an ihren Lieblingsort gebracht zu werden.

https://wuenschewagen.de

Auf diese Weise möchte das Team helfen. "Wir erleben im Dienst immer wieder, dass es viele Menschen gibt, die es sehr schwer haben. So möchten wir helfen, einen weiteren Beitrag leisten", sagt Carsten Zechlin.

Die Radfahrer machen diese Tour natürlich an Urlaubstagen. Ausnahmslos jeder gespendete Cent wird an die Spendenempfänger weitergeleitet. Ein wichtiger Beitrag hierfür ist die Unterstützung durch den Lions Club Mönchengladbach, die Volksbank Mönchengladbach eG, die IPA (international Police Association) Mönchengladbach sowie die IPA Kempten. Alle darüber hinaus anfallenden Kosten trägt das Team privat. Es werden keine dienstlichen Mittel für die Tour verwendet.

Jedermann und jedes Unternehmen ist herzlich dazu eingeladen, pro gefahrenen Kilometer zu spenden. Ebenso willkommen sind fixe Beträge in jeglicher Höhe. Das Team ist für jeden Euro mehr, den sie den beiden Spendenempfängern übergeben können, dankbar!

Sie möchten das Engagement, das Gedenken, das Training und vor allem den guten Zweck unterstützen? Auf dem "Spendenkonto des PSV Mönchengladbach", DE49 3105 0000 0003 6947 34, Verwendungszweck: Benefiztour" ist jeder Betrag gerne gesehen. Wer bequem und sicher per PayPal spenden möchte, kann das gerne an PascalAndFriends@mail.de tun. Und am Ende freuen sich vor allem natürlich die schwer kranken Menschen und ihre Familien.

Das Team steht bei Interesse gerne für Gespräche mit Medienvertretern zur Verfügung.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Eric Block, die-blocks@online.de. (cw)

