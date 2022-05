POL-MG: Brand von zwei Wahlplakaten

Mönchengladbach (ots) - An der Limitenstraße in Rheydt haben am Donnerstagabend, 19. Mai, um 18.45 Uhr ein Erwachsener (21), zwei Jugendliche (13 und 15) und ein noch nicht identifizierter weiterer Jugendlicher ein Wahlplakat angezündet. Durch das Feuer wurde auch eine Schaufensterscheibe beschädigt. Zeugen, die in der Nähe wohnen, beobachteten die Tat und verständigten die Polizei. Die Beamten stellten den ...

