Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Beteiligter nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 14:50 Uhr auf der Kreisstraße 1077 zwischen Ehningen und Böblingen ereignete, sucht die Polizei noch einen Unfallbeteiligten. Ein 88-jähriger Toyota-Lenker befuhr die Kreisstraße 1077 in Richtung Böblingen. An der Auffahrt zur Bundesstraße 464 warteten zeitgleich verkehrsbedingt auf dem Linksabbiegestreifen eine 66-jährige Fiat-Lenkerin, dadinter ein 35-Jähriger Smart-Lenker sowie da dahinter ein bislang unbekannter Fahrzeugführer. Der 88-Jährige kam mutmaßlich beim Passieren der drei Verkehrsteilnehmer auf seiner Fahrbahn zu weit nach links und streifte die wartenden Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der 88-Jährige zunächst weiter, konnte jedoch später durch eine alarmierte Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht nun den bislang unbeteiligten Verkehrsteilnehmer, der vermutlich ebenfalls durch den Streifvorgang einen Schaden an seinem Fahrzeug hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell