POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verdächtige nach Einbruch in Schule ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Wie bereits am 30.08.2022 berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5308950) brachen Ende August 2022 unbekannte Täter mehrfach in ein Schulgebäude in der Straße "Im Aurain" in Bietigheim-Bissingen ein und entwendeten Gegenstände im Wert von etwa 5.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen führten auf die Spur von drei Brüdern im Alter von 14, 15 und 17 Jahren. Mit Beschluss der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurden am 09.09.2022 die Wohnräume der drei Tatverdächtigen durchsucht. Dies führte unter anderem zum Auffinden von Diebesgut, welches mutmaßlich aus den o.g. Einbrüchen stammt. Die drei Brüder müssen nun mit einer Strafanzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls rechnen.

