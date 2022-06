POL-RBK: Overath - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Bergisch Gladbach (ots) - Zwischen Samstag (28.05.) und Sonntag (29.05.) besprühten bislang unbekannte Täter gleich mehrere Pkw und ein Garagentor im Stadtteil Moitzfeld mit Graffiti. In der Straße Platzer Höhenweg bemerkte die Besitzerin eines Citroen die Schmierereien an ihrem Pkw sowie an einem Ford Transit, welcher ebenfalls am Straßenrand geparkt stand. Laut ...

mehr