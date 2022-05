Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Mehrere Pkw und ein Garagentor mit Graffiti besprüht

Bergisch Gladbach (ots)

Zwischen Samstag (28.05.) und Sonntag (29.05.) besprühten bislang unbekannte Täter gleich mehrere Pkw und ein Garagentor im Stadtteil Moitzfeld mit Graffiti.

In der Straße Platzer Höhenweg bemerkte die Besitzerin eines Citroen die Schmierereien an ihrem Pkw sowie an einem Ford Transit, welcher ebenfalls am Straßenrand geparkt stand. Laut Angaben der Zeugin stellte sie ihr Fahrzeug am Vortag gegen 20:00 Uhr dort unbeschädigt ab.

Nur eine Straße weiter wurde in der Straße Moitzfeld zudem ein VW, ein Toyota und ein Garagentor mit der gleichen roten Sprühfarbe beschädigt.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die nähere Informationen zu den unbekannten Tätern geben können. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell