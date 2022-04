Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.04.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

B 19 / Igersheim: Pkw überschlug sich

In der Montagnacht kam auf der Bundesstraße 19 bei Igersheim ein Pkw von der Straße ab und überschlug sich. Die 51-jährige Fahrerin war gegen 22.30 Uhr mit ihrer 20 Jahre alten Tochter auf der Bundesstraße von Harthausen kommend in Richtung Igersheim unterwegs, als aus noch unbekannten Gründen der VW Sharan nach links von der Straße abkam. Daraufhin riss er eine Böschung mit, überschlug sich und kam auf allen vier Rädern zum Stehen. Die Fahrerin und Beifahrerin konnten sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien. Sie kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden am VW Sharan beläuft sich auf circa 25.000 Euro.

Wertheim: Tesla beschädigt - Zeugen gesucht

Ein am Mainplatz in Wertheim geparkter Tesla wurde am Sonntag zwischen 15 und 17 Uhr beschädigt. Der oder die Unbekannte verursachte, vermutlich beim Öffnen einer Fahrzeugtür, den Schaden von rund 600 Euro und entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zur Tat werden von dem Polizeirevier Wertheim, unter der Telefonnummer 09342 91890, entgegengenommen.

