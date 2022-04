Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.04.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Creglingen: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Unfall

Auf der Landesstraße bei Creglingen verlor ein 60-jähriger Motorradfahrer am Freitagmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug und erlitt schwere Verletzungen. Der Mann war gegen 14 Uhr in einer Kolonne aus vier Motorrädern von Archshofen in Fahrtrichtung Tauberzell unterwegs, als sein Kraftrad aus bislang unbekannter Ursache auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet. Daraufhin stürzte er am linken Fahrbahnrand gegen eine Mauer und kam daneben zum Liegen. Das Kraftrad schlitterte weiter bis zum rechten Fahrbahnrand. Der Motorradfahrer wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Tauberbischofsheim/Impfingen: Diesel bei Hochwasser ausgelaufen

Ein 450 Liter-Dieseltank kippte aufgrund von Hochwasser am Sonntag gegen elf Uhr auf einer Baustelle zwischen Tauberbischofsheim und Impfingen um. Dadurch trat eine bisher unbekannte Menge Kraftstoff durch eine Lüftungsleitung aus dem Tank und es bildete sich ein Dieselfilm auf der Wasseroberfläche der Tauber. Die Feuerwehr konnte den Dieseltank aufrichten und nahm mithilfe einer Saugsperre den auf dem Wasser treibenden Diesel auf. Das Umweltamt wurde verständigt. Die Ermittlungen dauern an.

Grünsfeld: Zwei Fahrzeuge bei Wildunfall beschädigt

Aufgrund eines auf die Straße springenden Rehs bei Grünsfeld, wurden am Samstag, gegen 22.30 Uhr, zwei Pkws in einen Unfall verwickelt. Eine Opel-Fahrerin war auf der Landesstraße 578 unterwegs, als sie wegen eines von rechts auf die Fahrbahn springenden Rehs stark abbremsen musste. Es kam zu einer Kollision. Eine VW Golf-Fahrerin erkannte die Situation zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das vordere Fahrzeug auf. Keine der beiden Fahrerinnen wurde bei dem Unfall verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Zur Unfallaufnahme war eine kurzzeitige Sperrung der Strecke notwendig.

Lauda-Königshofen: Unbekannte versuchten in Glockenturm zu gelangen

In Lauda wollten Unbekannte zwischen dem 1. und 8. April in den Glockenturm einer Kirche eindringen. Vermutlich gelangten der oder die Täter durch die tagsüber geöffneten Haupteingangstüren in die Kirche. Daraufhin machten sie sich an der Tür zum Glockenturm zu schaffen. Es ist nicht bekannt, ob die Unbekannten in den Turm kamen, denn entwendet wurde augenscheinlich nichts. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 750 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Wertheim: Fahrzeug ausgebrannt

Am Samstagmittag brannte am Berliner Ring in Wertheim ein BMW. Der 41-jährige Fahrer nahm zuvor aus den Lüftungsschlitzen entweichenden Rauch war, hielt an und verließ den Pkw. Der Brand, der vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entstanden war, breitete sich vom Motorraum auf das gesamte Fahrzeug aus. Die Feuerwehr musste den BMW löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Bad Mergentheim: Unfallflucht - weißer Kombi gesucht

Als ein 73-jähriger Opel-Fahrer gegen 10.30 Uhr am Montag, den 4. April, auf der Wachbacher Straße in Bad Mergentheim verkehrsbedingt halten musste, kam es zu einem Unfall. Der Fahrer wollte an einer Baustelle den entgegenkommenden Pkw passieren lassen, als sich die beiden Fahrzeuge beim Vorbeifahren berührten. Dabei wurde der Außenspiegel des Opels beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden weißen Kombis entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und wird nun gesucht. Hinweise zu der unbekannten Person, dem weißen Kombi und der Tat werden vom Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell