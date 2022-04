Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.04.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Niedernhall: Außenspiegel beschädigt

Unbekannte zerstörten in der Nacht auf Sonntag den Außenspiegel eines Pkws in Niedernhall. Der Mercedes stand zwischen 19 Uhr am Samstag und 7.30 Uhr am Sonntag in der Schulstraße auf Höhe der Hauptstraße, wo der oder die Täter den Spiegel abrissen oder abtraten. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Krautheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Künzelsau sucht nach einer Unfallflucht am Wochenende in Krautheim nach Zeugen. Vermutlich beim Rückwärtsausparken oder Wenden stieß ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen in der Albrecht-König-Straße geparkten Ford. Dieser war dort zwischen 20 Uhr am Freitag und 13 Uhr am Samstag geparkt. Der Verursacher hinterließ einen Sachschaden von rund 2.500 Euro und flüchtete. Hinweise gehen an das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400.

Schöntal: Versuchter Diebstahl einer Dachrinne

Unbekannte entfernten am Samstag zwischen 10 Uhr und 15 Uhr die Dachrinne einer Kapelle in Schöntal-Bieringen und falteten diese zusammen. Vermutlich bemerkten sie hierbei, dass es sich nicht um Kupfer handelte und ließen die Rinne im Gewann "Vorderes Geheg" an der Wendelinuskapelle liegen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zum Diebstahlsversuch geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell