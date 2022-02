Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Gartenhäuser aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

In dem Zeitraum vom 17.02.2022 bis zum 19.02.2022 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Gartenhäusern im Gewann "Unteres Leinfeld". An einer Hütte wurden an der Türe die Scharniere weggeschraubt, um ins Innere zu gelangen. Anschließend gelangte die Täterschaft über einen Zaun auf das Nachbargrundstück, wo ebenfalls eine Türe einer Gartenhütte aufgehebelt werden sollte. Als dies misslang, warfen der oder die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten so ins Objekt. Aus beiden Hütten wurden Geräte und Werkzeuge im Gesamtwert von 1.000 Euro entwendet, der Schaden an den Hütten wird auf 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell