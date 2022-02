Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar

Aldingen: Exhibitionist festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Eine 54- Jährige war am Freitagmittag, gegen 12.50 Uhr, fußläufig im Bereich der Neckarkanalstraße in Remseck am Neckar unterwegs, als sich eine männliche Person in schamverletzender Art und Weise vor der Dame entblößte und an seinem Glied manipulierte. Die Geschädigte rannte zu einer nahegelegenen Kinderbetreuungseinrichtung, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte ein 33- jähriger Mann als Tatverdächtiger festgenommen werden. Nachdem dieser nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Ludwigsburg auf freien Fuß gesetzt wurde fiel er erneut auf, wie er in der Friedrichtstraße wiederholt auf die Fahrbahn lief. Eine Streifenwagenbesatzung nahm den Mann in der Folge in Gewahrsam. Zeugen der exhibitionistischen Handlungen in Remseck werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat Ludwigsburg, Tel. 0800/1100225, zu melden.

