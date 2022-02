Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Unbekannte brechen in Schule ein

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Freitag zwischen 18:45 Uhr und 21:30 Uhr Zutritt zum Lise-Meitner-Gymnasium in Aldingen, in dem sie eine verglaste Notausgangstüre mit einem Stein einwarfen. Im Gebäude brachen sie einen Getränkeautomaten auf und entnahmen diverse Kaltgetränke. Weiterhin entwendeten die unbekannten Täter fünf Feuerlöscher im Wert von 500 EUR und entleerten diese zum Teil in der Sporthalle. Der Sachschaden an der Notausgangstüre und am Getränkeautomaten wird auf insgesamt 1.500 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Remseck am Neckar unter 07146/28082-0 entgegen.

