Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1671, Gemarkung Markgröningen: Unfall zwischen Pkw und Fußgängerin

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Opel-Lenker einen Feldweg zwischen Markgröningen und Tamm. An der Einmündung zur K 1671, auf Höhe des Gewann Bäumle, wollte der Pkw-Lenker nach links in Richtung Markgröningen abbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 56-jährigen Fußgängerin, welche die K 1671 von einem gegenüberliegenden Feldweg kommend querte und sich bereits mittig auf der Kreisstraße befand. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und ambulant in einem Klinikum behandelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell