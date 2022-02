Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB8, Gemarkung Leonberg: Unfall mit vier Fahrzeugen und einer verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend, gegen 17:35 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Audi-Lenker die BAB 8 in Fahrtrichtung München zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und Sindelfinger Wald. Er befand sich hierbei auf dem linken Fahrstreifen und musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ein Audi A4, gelenkt von einem 48-Jährigen, ein Ford einer 47-Jährigen sowie ein weiterer Audi des Typs A6, gelenkt von einer 47-jährigen Fahrerin folgten in der Reihenfolge und fuhren aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit jeweils dem Vordermann hinten auf. Durch die Zusammenstöße wurde eine 45-jährige Mitfahrerin im Ford leicht verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Bis auf das Fahrzeug des 52- jährigen Audi- Fahrers waren alle anderen Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 28.000 EUR. Der linke Fahrstreifen musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

