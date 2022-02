Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unfall beim Linksabbiegen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 15.30 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit seinem BMW die Weil der Städter Straße in Renningen in Richtung B 295. Am Einmündungsbereich bog er auf der rechten der beiden parallel verlaufenden Spuren nach links ab, um auf die Bundestraße aufzufahren. Zeitgleich fuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Citroen Berlingo auf der linken Abbiegespur neben ihm. Während des Abbiegens kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer gaben nun an, dass jeweils der andere den Fahrstreifen verlassen und hierdurch den Unfall verursacht hat. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 9.000 Euro. Das Polizeirevier Leonberg bittet nun Zeugen des Unfalles sich unter 07152/605-0 zu melden.

