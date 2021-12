Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht nach Auffahrunfall am Konrad-Adenauer-Ring

Osnabrück (ots)

Gegen 11.55 Uhr am Donnerstag befuhr eine 53-Jährige mit ihrem VW Touran den Konrad-Adenauer-Ring. An der Einmündung Niedersachsenstraße beabsichtigte sie nach rechts in diese abzubiegen. Um einen nachfolgenden Radfahrer passieren zu lassen bremste die Frau aus Mettingen ihren Pkw bis zum Stillstand ab. In diesem Moment fuhr ihr ein nachfolgendes Fahrzeug hinten auf den VW. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch ohne sich um die Angelegenheit zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 0541/327-2215 entgegen.

