Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Wohnungseinbrüche an der Johannisstraße

Osnabrück (ots)

Unter einem Vorwand oder durch einen Berechtigten verschafften sich am Donnerstag in der Zeit von 16.00 Uhr und 20.30 Uhr unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Johannisstraße unweit der Wassermannstraße. Sie wendeten Gewalt an zwei Wohnungstüren an und durchsuchten eine nach Wertgegenständen. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtungen. Hinweise auf die Tat oder Täter nimmt die Polizei unter 0541/327-2115 oder 3203 entgegen.

