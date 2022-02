Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Brandstiftung an Bürostuhl

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr setzte ein bislang unbekannter Täter in der Tulpenstraße einen Schreibtischstuhl in Brand, welcher vor einem Wohnhaus abgestellt war. Durch den brennenden Stuhl wurde ein geparkter Renault Twingo leicht beschädigt. Personen kamen keine zu Schaden. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Polizeistreife gelöscht werden. Die Feuerwehr Bietigheim wurde ebenfalls an den Einsatzort entsandt und übernahm die weiteren Einsatzmaßnahmen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Täter oder Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim unter der Telefonnummer 07142 405 0 zu melden.

