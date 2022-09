Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Horrheim: versuchter Einbruch in Discounter

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag kam es in der Pforzheimer Straße in Horrheim zu einem Einbruchsversuch in einen Discounter. Der unbekannte Täter versuchte ein Fenster aufzuhebeln. Hierbei löste er mutmaßlich einen Alarm aus, worauf er sein weiteres Vorhaben wohl aufgab und ohne den Einkaufsmarkt betreten zu haben, die Flucht ergriff. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten in der Folge. Es konnte allerdings kein Tatverdächtiger festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell