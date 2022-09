POL-LB: Renningen: Einbruch in Geschäft

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte in der Nacht zum Mittwoch die Fahrerseite eines Ford, der im Gotthilf-Weeber-Weg in Pleidelsheim abgestellt war. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte ...

