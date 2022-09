Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B 10/Vaihingen an der Enz: Lkw kommt von Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am frühen Mittwochmorgen gegen 04:55 Uhr ein 38-jähriger Lkw-Fahrer auf der Bundesstraße 10 bei Vaihingen an der Enz in Fahrtrichtung Enzweihingen, kurz vor der Abfahrt "Aurich" nach rechts von der Fahrbahn ab. Da sich der Lkw im Grünstreifen festgefahren hatte, mussten für die Bergung durch den Abschleppdienst mehrere Schilder demontiert und die Fahrbahn in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Straßensperrung dauerte von etwa 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr. An dem Lkw entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell