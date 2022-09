POL-LB: Ludwigsburg: Diebstahl aus Pkw

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag gegen 18:20 Uhr kam es in der Eckstraße in Asperg zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer und einem Sachschaden von rund 2.500 Euro. Eine 18-jährige Opel-Lenkerin befuhr die Eckstraße und wollte an der Einmündung "Zur Eckstraße" nach links abbiegen. Hierbei übersah sie mutmaßlich einen vorfahrtsberechtigten 21-jährigen Motorradfahrer der auf der Straße ...

mehr