Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden in der Dornierstraße

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte 68 Jahre alte Frau und ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Dienstag kurz nach 11.00 Uhr in der Dornierstraße in Böblingen ereignete. Die 68 Jahre alte VW-Lenkerin befuhr die Wolf-Hirth-Straße und soll nahezu ungebremst in die Kreuzung mit der Dornierstraße eingefahren sein. Einen 42-jährigen LKW-Lenker, der die Dornierstraße entlang fuhr und der vorfahrtsberechtigt war, übersah sie vermutlich. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

