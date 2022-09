Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Kleinkraftrad gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Dienstag zwischen 16:30 Uhr und 19:05 Uhr ein im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim abgestelltes Kleinkraftrad des Herstellers Piaggio. Noch am Dienstagabend fand eine 26-Jährige das Kleinkraftrad stark beschädigt in einem Gebüsch nahe des Verkehrsübungsplatzes in Asperg auf und verständigte die Polizei. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang machten oder denen beispielsweise Personen aufgefallen sind, die am Dienstag ein Kleinkraftrad in Eglosheim oder Asperg schoben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell