POL-LB: Böblingen: 36-Jähriger nach Exhibitionismus in Gewahrsam genommen

Ludwigsburg (ots) - Nach einem versuchten Raub, der sich am Dienstagabend gegen 23:15 Uhr in der Richard-Wagner-Straße in Ludwigsburg ereignete, sucht die Kriminalpolizei noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter stieg gegen 23:00 Uhr am Bahnhof in Ludwigsburg in das Taxi eines 64-Jährigen ein und ließ sich zu einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße fahren. Nachdem er dort kurz ausgestiegen und in den ...

mehr