POL-LB: Korntal-Münchingen: 62 Jahre alt Frau beraubt und schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Nach einem schweren Raub, der sich am Dienstag gegen 09.30 Uhr in der Solitudeallee in Korntal ereignete, sucht die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg noch Zeugen. Eine 62-jährige Frau hatte zunächst Geräusche an ihrer Wohnungstür vernommen und sich durch die geschlossene Tür bemerkbar gemacht. Im weiteren Verlauf gelang es dem noch unbekannten Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Wortlos überrumpelte er die Frau, brachte sie zu Boden und hielt ihr Mund und Nase zu. Infolgedessen verlor sie das Bewusstsein. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen raubte der Täter mehrere tausend Euro, die sich in der Wohnung befunden hatten. Das schwer verletzte Opfer alarmierte schließlich selbst die Polizei, die umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen durchführte. Es konnte jedoch kein Tatverdächtiger festgestellt werden. Der Mann soll etwa 170 cm groß und vollständig schwarz gekleidet gewesen sein. Außerdem habe er Handschuhe getragen. Vermutlich war sein Gesicht ebenfalls vollständig vermummt. Er habe einen Schlagstock bei sich getragen. Die 62 Jahre alte Frau musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nahe dem Tatort befinden sich eine Bushaltestelle (Korntal Taschenbergstraße) sowie der S-Bahnhof. Die Kriminalpolizei, Tel. 0800 1100225, bittet Personen, denen rund um die Solitudeallee sowie insbesondere im Bereich der Bushaltestelle und des S-Bahnhofs Verdächtiges aufgefallen ist, sich zu melden.

