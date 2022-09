Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Drei Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 07:30 Uhr kam es auf der Frankfurter Straße in Tamm zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 53-jähriger Opel-Lenker befuhr die Frankfurter Straße und ordnete sich an der roten Lichtzeichenanlage der Kreuzung zur Landesstraße 1133 (Ludwigsburger Straße) auf dem Linksabbiegestreifen ein. Eine 60-jährige Opel-Lenkerin hielt rechts von ihm auf dem Geradeausstreifen. Als die Lichtzeichenanlage auf Grün umschaltete fuhren beide los. In der Folge wollte der Opel-Lenker nach rechts auf die Geradeausspur wechseln, übersah hierbei vermutlich die Opel-Lenkerin und kollidierte mit deren Pkw. Durch den Zusammenstoß verlor die 60-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß frontal mit einem 48-jährigen Lkw-Lenker zusammen, welcher an der Lichtzeichenanlage der Gegenrichtung wartete. Die Opel-Lenkerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

