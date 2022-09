Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach - Flacht: Betrüger erbeuten hohen Bargeldbetrag

Ludwigsburg (ots)

Einen fünfstelligen Bargeldbetrag erbeuteten bislang unbekannte Täter, als sie sich am Montagnachmittag gegenüber einer 74-Jährigen in Weissach - Flacht als Polizeibeamte ausgaben. Die Unbekannten suggerierten der Seniorin am Telefon, ihr Sohn habe bei einem Verkehrsunfall ein Kind angefahren. Ein angeblicher Pflichtverteidiger erklärte ihr daraufhin, dass nun eine Kaution erforderlich sei, damit der Sohn wieder auf freien Fuß entlassen werden könne. Nach einem etwa dreistündigen Telefonat übergab die 74-Jährige gegen 17:00 Uhr einem weiteren unbekannten Täter den geforderten Bargeldbetrag. Bei dem Abholer handelte es sich um einen etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann. Er war schlank und hatte kurzes hellbraunes Haar. Er lief anschließend mit einer weißen Plastiktüte in der Hand den Lilienweg in Richtung Hauptstraße entlang. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell