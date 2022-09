Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer in der Güntterstraße in Marbach am Neckar sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 67-jähriger Motorradlenker befuhr die Güntterstraße in Richtung Rielingshäusser Straße. An einem Fußgängerüberweg bremste ein vor ihm fahrendes Fahrzeug ab, um zwei Fußgänger queren zu lassen. Aus diesem Grund bremste auch der 67-Jährige mit seinem Zweirad. Vermutlich rutschte hierbei sein Vorderrad nach links weg und der Fahrer stürzte mit seinem Gefährt zu Boden. Durch den Sturz erlitt der Motorradfahrer leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können. Insbesondere wird der bislang unbekannte Fahrzeuglenker, der zum Unfallzeitpunkt vor dem Motorrad fuhr, gebeten sich zu melden.

